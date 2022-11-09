İlk ara tatil için son ders zili çalıyor

Okullarda 19 milyondan fazla öğrenci ilk ara tatiline yarın başlayacak.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 14-18 Kasım’da 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak. Öğrenciler, 14-18 Kasım’daki ilk ara tatil öncesi son derslerine 11 Kasım Cuma günü girecek. İlk dönem, 20 Ocak 2023 Cuma sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde mesleki eğitim programlarına Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden katılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek vermek üzere oluşturulan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) uygulamasına 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm ara tatillerinde de devam edileceğini söyledi.

Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık yaz dönemini beklemeden ara tatillerde de bu yaz kursu kapsamını genişleterek öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.