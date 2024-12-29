İlk çocuk dershanemiz açıldı

Meşhur bir söz var “Bir insanı ahlâken eğitmeden sadece zihnen eğitmek, topluma bir bela kazandırmaktır.”

Büyüklerimiz ağaç yaşken eğilir boşuna dememiş. Çok doğru hakikaten. Çocuğa 0-6 yaşta verilen eğitimin ne kadar etkili olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Bir de eğitimin ahlâkî boyutunu unutmamak gerekiyor.

Bediüzzaman Said Nursî, ahlakın temeli olan imanî terbiyenin küçük yaşta verilmesinin ne kadar zarurî olduğunu ifade ediyor: “Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.”

Hal böyleyken çocuklarımız için eğitim zeminleri hazırlamak zorunlu hale geliyor. Biz de şuurlu annelerle birlikte bir yola çıkarak çocuklar için etkili ve öğretici bir program hazırladık. Annelerle çocukları buluşturmak ve 2-5 yaş çocuklara uygun içeriklerle nur tohumlarını ekmeye başladık.

İman hakikatlerini vereceğimiz etkinlikler, ahlâk eğitiminin anlatıldığı hikâyeler, eğitici öğretici şarkılar, deneyler, oyunlar bizi bekliyor. Haydi Bismillah.

Dershanemizde neler var neler. Tabiî bol bol oyuncaklar var. Çocuklar bir an olsun sıkılmıyor. Eve gitmek dahi istemiyor. Ama gün sonunda tekrar buluşmak üzere ayrılıyoruz. İki oda bir salon ve bir de balkonumuz var. Odanın birinde top havuzları, diğerinde ise bir sürü kitap var.

Okuma köşesini çocuklar çok sevdi. Mini koltuklarına oturarak istedikleri kitapları seçebiliyorlar. Kitap okuma saatimiz geldiğinde bu odaya geçiyoruz. Salonda ise minderler var. Çocuklar serbest zaman geçirdiklerinde anneler burada dinlenebiliyor. Güzel, manevî bir ortam oluşturduk. Aylık anneli çocuklu buluşmalarımız da oluyor. Sizi de aramızda görmek, tanışmak isteriz. Detaylı bilgi için mail üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onlar bize şikâyetçi değil, şefaatçi olsunlar. Dua ile…

Kübra Örnek Korkmaz