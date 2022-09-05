İlk ders ‘ahlâk ve adalet’ olmalı

Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü, yeni eğitim yılı hakkında yaptığı açıklamada, “İlk hafta ilk gün dersinin ahlak üzerine olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Şuurlu Öğretmenler Derneği (Öğ-Der) Genel Başkanı Hamdi Sürücü, 2022-2023 öğretim önümüzdeki hafta başlayacağını belirterek, “İlk hafta ilk gün dersinin ahlak üzerine olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Geçen hafta Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı’na haklı olan taleplerini iletmek üzere yürüyüş yapmak isteyen özel okul öğretmenlerine polisin sert müdahalesi kendilerini üzdüğünü söyleyen Öğ-Der Başkanı Sürücü, “Öğretmenlik kanunu çıkartıldığında özel okul öğretmenlerinin öğretmenden sayılmaması bu kanunun dışında tutulmaları aslında çıkartılan kanunun hiç de hedeflendiği gibi öğretmenleri kapsamadığı daha iyi anlaşılacaktır eğer 4 başı mamur öğretmen meslek kanunu çıkartılsaydı sadece özel okul öğretmenleri değil ücretli öğretmenlik gibi kronik bir sorunda halledilebilirdi” dedi. Öğretmenler için getirilen başöğretmenlik ve uzman öğretmen gibi sıfatları kazandıktan sonra ne işe yarayacağı da bilinmediğini söyleyen Hamdi Sürücü, “Milli Eğitim’de bu sıfatlar kazanan öğretmenler ekstra iş mi yapacaktır bazı konularda onlara öncelik mi tanınacaktır belli değil. Ayrıca bu sınavlarda başarısız olan öğretmenler kötü öğretmen mi olacak? Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili iyileştirme değil artık kadro verilmeli ücretli öğretmenlikte kaldırılarak kadrolu öğretmen istihdamı sağlanmalıdır” diye konuştu.

ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT

ÖĞDER olarak, “Her şeyde olduğu gibi eğitimde de ilk önce ahlak ve maneviyat” dediklerini dile getiren Hamdi Sürücü, “Bunları sadece kelimede değil bir fiil yaşanması hayatın içerisinde icra edilmesi gereken kavramlar olduğunu söylüyoruz” dedi.

ÇOCUKLARI BEKLEYEN TEHLİKE

Günümüzde toplumların ifsadında sinema, medya ve sosyal medyanın etkin olarak kullanıldığını bildiren Hamdi Sürücü şunları söyledi: “Ülkemizi çocuklarımızı bekleyen bir tehlikenin de bağımlılık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her türlü bağımlılıkla mücadele etmek için projeler yapıyoruz.”