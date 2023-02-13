İlk vazgeçilen, eğitim olmamalı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta 10 ili de içine 7,7 ve 76 şiddetindeki depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu.

Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak. Diken’e konuşan akademisyen, veli ve öğrenciler karara tepki gösterdi. Diken’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, bu yaklaşımı ‘yurtlara sadece masrafsız tahsis edilebilecek bina olarak bakmanın, eğitimi de (online uygulamanın sakıncalarını, staj, laboratuvar gereksinimini düşünmeden) ikinci-üçüncü plana atmanın sonucu’ olarak değerlendiriyor. Akademisyen Banu Aykın Köylüer de toptancı yaklaşımın yanlış olduğunu, ‘oldu bitti’yle karar alınmaması gerektiğini söylüyor. Öğrenciler de, ‘ilk vazgeçilen şeyin eğitim olmaması gerektiğini’ söylüyor. ‘Depremzedeler için çözüm değil’ Öğrenciler, toptancı yaklaşımdan ziyade gerekli çalışmalar doğrultusunda farklı yerler için farklı çözümler geliştirilebileceği dile getiriyor. Köylüer, uzaktan eğitimin depremzede öğrencilerin yararına olmadığını söylüyor. Akademisyen, depremzedelerin her şeylerini kaybettiklerine dikkat çekiyor. Buna uzaktan eğitim için gerekli bilgisayar araç ve gereçleri de dahil. Uzaktan eğitim için gerekli altyapı da çökmüş durumda. Haber Merkezi



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