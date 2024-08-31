İlkokula başlama masrafı yüzde 200 arttı

Eğitim Sen Şube Başkanı Fatih Toprak “İlkokula başlayan bir öğrencinin masrafı geçen yıl 5 bin lira civarındayken, bu sene 15 bin TL’ye kadar artış gösterdi. Yani yaklaşık olarak yüzde 200’lük bir zam artışı söz konusu” dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kalırken kırtasiye, kayıt parası ve beslenmenin yanı sıra servis ve ulaşıma yapılan zamlar velilerin yükünü ağırlaştırıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öğrenci servis ücretlerine yüzde 73 zam yapıldı. Buna göre, en düşük servis ücreti bin 950 TL oldu. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Adana Şube Başkanı Fatih Toprak, konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Servis ücretlerinin arttırılmasına tepki gösteren Toprak, memur-memur emeklilerine ve asgari ücrete gelen zam oranı ile servis ücretlerine gelen zam oranı arasındaki uçuruma dikkati çekti. İlk ve ortaokulda kayıtların mahalle okulları üzerinden yapıldığını ancak liselerde sınavla giriş olduğu için öğrenciler için servis zorunluluğunun arttığını dile getiren Toprak, taban fiyat olarak açıklanan ücretin fahiş fiyatlara uzanabileceği bir sürecin yaşanacağını söyledi.

‘EĞİTİM İKİNCİ PLANA ATILDI’

Fiyat artışları karşında eğitimin ikinci plana atıldığına işaret eden Toprak, “Bu da ister istemez nitelikli okullara değil de MESEM tarzında çocuk emeğinin sömürüldüğü okullara bir yönelmeyi de başlatacaktır. Veya açık öğretim liselerine gönderilerek, örgün eğitimden çocukların kopmasına olanak sağlayacaktır. Çünkü yaşanan bir ekonomik kriz var” diye belirtti. Devlet okulları için her ne kadar parasız eğitimden söz edilse de harcanan paranın ciddi bir oranda olduğunu vurgulayan Toprak, “İlkokula başlayan bir öğrencinin masrafı geçen yıl 5 bin lira civarındayken, bu sene 15 bin TL’ye kadar artış gösterdi. Yani yaklaşık olarak yüzde 200’lük bir zam artışı söz konusu” dedi.

OKUL İHTİYAÇLARI İÇİN KREDİ

Eğitim-öğretimde artan fiyat artışlarından öğretmenlerin de etkilendiğini dile getiren Toprak, kaliteli eğitim için ders materyallerine ulaşımın zorlandığını belirterek, “Bunu da öğrenci velilerinden talep ettiğimizde, öğrenci velileriyle eğitim emekçileri karşı karşıya gelmiş olacaklar. Eğitim kredileri verilmeye başlandı artık. Defter almak için insanlar artık kredi çekiyor ve bir yıl boyunca bu krediyi ödemek zorunda kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi