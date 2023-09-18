İlkokullarda test ve ‘yazılı saati’ bitti

MEB, ilkokullarda “sınav yerine süreç odaklı” ölçme sisteminin detaylar belli oldu. Buna göre, ilkokul 4. sınıflarda yazılı saati uygulaması kaldırıldı. İlkokullarda, ayrıca, tüm sınıf kademelerinde ölçme sistemi, süreç odaklı öğrenme yaklaşımıyla öğrenci gelişim dosyasına göre olacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokullarda ölçme-değerlendirme çalışmaları, test sisteminin tamamen sona erdirildiği “sınav değil, süreç odaklı” öğrenme yaklaşımını temel alan “öğrenci gelişim dosyası” üzerinden yapılacak. Yeni süreçle okullarda “durum değerlendirmesi” çok duyulan bir kavram haline gelecek ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu hedefle hazırladığı ölçme araçları öğretmenlerin kullanımına sunulacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, okullarda sonuç odaklı ölçme sisteminden süreç odaklı ölçme sistemine geçiş çalışmasını içeren yeni düzenlemenin, anaokul ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerin öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesine yeni bakış açısı getireceğini söyledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 285

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.