İnternet paketi ilk derse ancak yetiyor

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, Türkiye’de 207 Yükseköğretim kurumu online eğitime geçti.

Ancak çoğu üniversite altyapı sorunlardan kaynaklı olarak henüz bu yöntemle eğitime başlayamadı. Bir başka sorun ise internet kotası. Duvar’ın haberine göre, online eğitime başlayan bir öğrenci sadece bir ders için 1 GB internet kullanmak zorunda kalıyor. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ulaş Bedri Çelik, online eğitimden şikâyetçi olan öğrencilerden biri. Çelik, “Bugün birçok üniversitenin online eğitim yapabilecek altyapısı yok, böyle bir tecrübeleri yok. Bu da verilmeye çalışılan eğitimin kalitesini oldukça düşürüyor. Hangi uygulama kullanılacak, hangi ekipmanlar lâzım kimse net bir bilgiye sahip değil. Meselâ derslerde çoğu kez bağlantı kopuyor, ses sorunları yaşanıyor. Bu da eğitimin niteliğini oldukça düşürüyor.” Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.Adnan Gümüş de, bir öğrenci için online eğitim maliyetinin çok fazla olduğunu söylüyor.