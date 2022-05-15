İş bulamayınca çiftçi oldu

Üniversite mezunu olan 25 yaşındaki Onur Ömer Dara, okulu dereceyle bitirmesine rağmen iş bulamayınca Kars'taki köyüne dönüp deden kalma 100 dönümlük araziyi ekip biçmeye başladı.

Dara, “Bölümüm dereceyle bitirmeme rağmen yaklaşık iki yıldır mezun olmama rağmen hiçbir iş bulamadım (...) Bu tarlalar da artık benim son umudum" ifadelerini kullandı.

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