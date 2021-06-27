İsim değişikliği mağduriyete sebep oldu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün (27 Haziran 2021 Cumartesi günü) gerçekleştirildi.

TYT sınavına Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan İbni Haldun Anadolu Lisesi’nde giren adaylar, değişen okul ismi dolayısıyla sınav merkezini navigasyon üzerinden bulmakta güçlük çekti. Öğrenciler, okul isminde yaşanan değişiklik dolayısıyla sınav merkezine son anda yetişebildi. Okulun dış kapısında asılı olan Abdulkadir Eriş Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi tabelâsı adayların yanılmasına sebep oldu. İsim değişikliğinden dolayı mağduriyet yaşayan ve sınava giremeyen öğrenciler, yaşanan soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

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