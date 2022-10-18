İsrafa dikkat için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

Samsun’da israfa dikkati çekmek için düzenlenen yarışmada öğrenciler bayat ekmekten pizza yaptı.

İsrafa dur de!

Tarım ve Orman Müdürlüğünce 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında bayat ekmekten pizza yapımı yarışması düzenledi.

İlkadım Tepecik 100. Yıl Milli Mücadele Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri arasında, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde gerçekleştirilen yarışmada, bayat ekmekleri hamur haline getiren 8 öğrenci, çeşitli malzemeler kullanarak birbirinden lezzetli pizzalar yaptı.

Samsun Tarım ve Orman Müdür Vekili Karaosmanoğlu, Dünya genelinde salgın, çatışma ortamı ve fiyat istikrarsızlıkları yaşandığına işaret ederken, bunun önemli olan gıdayı dünyada daha önemli hale getirdiğine vurgu yaparak, “Biz de bir farkındalık ortaya koymak ve bayat ekmeklerin değerlendirilmesi için pizza yarışması düzenledik. Ülkemizde günde 101 milyon ekmek üretilmektedir. Bu üretilen ekmeğin yaklaşık 6 milyonu çöpe gitmektedir. Yani yalnız ekmekten yıllık kaybımız 1,5 milyar liradır. Bu durum, un ihracatından elde edilen bir yıllık gelire eşdeğerdir. Bu etkinlikle kısmen de olsa öğrencilerimizde duyarlılık oluşmuştur.” dedi.