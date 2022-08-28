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28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

İstanbul’dan kaçış

28 Ağustos 2022, Pazar 18:05
Türkiye’de asgari ücret 5 bin 500 lira. Ama özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, bahçe katı 50-60 metrekare evlerin bile kirası 5-6 bin liradan başlıyor. Bu nedenle birçok öğretmen kırsala tayin istemeye başladı.

İstanbul’da sadece bir okuldan 16 öğretmen gitti. İktidar bu açığı ücretli öğretmenlerle kapatmaya çalışıyor ama onlara da ‘müjde’ diye sunduğu maaş asgari ücret.

Diken’in haberine göre, özel kurumlarda çalışan öğretmenlerinse durumu daha kötü. Hemen hemen hepsi asgari ücret bandında maaş alıyor. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu ortamda bırakın geçinmeyi, barınmaları bile çok zor. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali, “Borçla, kredi kartıyla geçinmeye çalışan, gittikçe daha çok borcun içine doğru sürüklenen bir öğretmen kitlesi var” dedi.

 

Bakanlık tayin isteyeceklerinin farkındaydı

Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Çayan Çalık, İstanbul’da sadece bir okuldan 16 öğretmenin bu nedenle gitmek zorunda kaldığını söyledi. Şimdi yerine atanan öğretmenler de barınma sorunuyla karşı karşıya: “Tek başına bir yerde ev tutup geçimini sağlaması da mümkün değil. Ya üçlü dörtlü şekilde birlikte eve çıkacaklar. Kendi hayatlarını kurma hayaliyle işe başlayanlar yine öğrencilik yıllarından alıştıkları kolektif hayata devam etmek zorunda kalacak. Ciddi öğretmen açığı var İstanbul’da.” Çalık, “Mevcut enflasyonist sistemde öğretmenin 25 bin liradan aşağıya ücret almaması gerekir.” ifadelerini de kullandı. Çalık ayrıca, “Zaten MEB, hem temel ihtiyaçlar hem de kiralarda artan bu pahalılıkla beraber öğretmenlerin taşraya doğru tayin isteyeceğinin farkındaydı. Dolayısıyla buraya yüzde 50 oranında atamanın temel nedenlerinden biri bu. Daha önce öncelik öğretmen açığı olan doğu bölgelerindeydi. Bugün bu kontenjanın İstanbul’a ayrılmış olması yürüttükleri hem ekonomik programın çöküşü hem de yaşanan sıkıntıların hangi boyuta geldiğini göstermesi için yeterli bir sebep.” diye konuştu.

Haber Merkezi

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