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25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İsviçre'deki çocuklardan deprem bölgesindeki çocuklara destek

25 Şubat 2023, Cumartesi
İsviçre'de bir grup çocuğun Türkiye'de depremlerden etkilenen bölgelerdeki çocuklar için çizdiği resimler, akranlarına ulaştırılacak.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan'dan aldığı bilgiye göre, merkezi Japonya'da bulunan "Kids Earth Fund" kuruluşunun öncülüğünde, aralarında Japonların da yer aldığı Cenevre'deki bir grup çocuk, Türkiye'deki akranlarına destek olmak amacıyla resim yaptı.

Kids Earth Fund'un kurucusu Harumi Torii, yaklaşık 15 fotoğrafı sembolik olarak Başkonsolos Özkan'a teslim etti.

Torii, Türkiye'deki depremleri duyduklarında Cenevre'de olduklarını, yerel makamlarla da iletişime geçerek deprem bölgelerindeki çocuklara destek olmak için bir "resim organizasyonu" düzenlediklerini kaydetti.

Resimleri Türkiye'deki çocuklara iletmek üzere deprem bölgesine giden Torii, Gölcük depreminden sonra da çocuklarla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek "Her zaman Türklerle iş birliği ve dayanışma içerisinde olacağız, Türkleri çok seviyoruz." diye konuştu.

Torii ve beraberindekiler, Türkiye'de deprem bölgeleri için uyku tulumu ve çadır gibi ihtiyaçları Cenevre'deki bir mağazadan satın alırken durumu öğrenen mağaza sahibi de deprem bölgesindekiler için bağışta bulundu.

1988'den bu yana faaliyetlerde bulunan Kids Earth Fund, çocukların birbirine yardımcı olması için girişimlerde bulunuyor.

"Bu proje, afet bölgesindeki çocuklara çok güzel bir mesaj olacak"

Başkonsolos Özkan da bu anlamlı girişim için Torii'ye ve emeği geçen tüm çocuklara teşekkür etti.

Özkan, "Çok güzel bir mesaj verdiler. Bu proje, afet bölgesindeki çocuklara çok güzel bir mesaj olacak." dedi.

Cenevre Başkonsolosluğu, Batı İsviçre'deki Türk vatandaşlarının topladığı yardımları da deprem bölgelerine ulaştırmak için koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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