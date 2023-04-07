İyilikte yarışıyorlar - Gönüllü öğrenciler 150 yetime destek veriyor

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi ile 150 yetime düzenli olarak sponsorluk yapıyor.

“İyilikte Yarışan Sınıflar” Projesi Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda gönüllülük esasına göre sürüyor. Projeyle öğrenciler, dünyanın farklı coğrafyalarındaki yetim kardeşlerine destek ulaştırıyor. Projenin uygulandığı okullardan biri de Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu. 7 yıldır yetimlere yönelik destek çalışması yapılan okulda eğitim alan öğrenciler, 150 yetim çocuğa sponsor olarak Türkiye’de en fazla yetime sponsor olan okul oldu. Öğrenciler ayrıca, 2 ayda bir okulda düzenledikleri çeşitli etkinliklerle de yetimlere destek oluyor. Son olarak okulda, yetimler yararına pilav günü etkinliği düzenlendi. Yine çocuklara yönelik olarak çuval yarışı ve balon patlatma etkinlikleri düzenlendi.

ÇOK GÜZEL BİR PROJE - VELİLER DE DESTEKLİYOR

Projeye katkı sunan öğrencilerden Gülsema Sağlam, okulunun öğrencisi olduğu için memnun olduğunu belirtti. Sağlam, “Yetim kardeş projesinde okul idaresi ve öğretmenlerimiz bize yol gösteriyor. Bizler de yetimlere destek oluyoruz. Velilerimiz de bizi destekliyor” dedi. Okulda projenin koordinatörlüğünü üstlenen Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni Dilek Çınar ise, yetimler yararına pilav günü düzenlediklerini ifade etti. Çınar, “Bugün elhamdülillah birçok yetime ulaşabilecek bir miktarda sadaka topladık. Türkiye’deki bütün okulları, bu güzel projeye davet ediyoruz. Hadi hep beraber yarışalım. Daha fazla yetimin yüreğine dokunalım” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü İdris Doğangül: Deprem bölgesine 4 kamyon yardım malzemesi gönderdik

Okul olarak projeye 7 yıldır katkı verdiklerini belirten Okul Müdürü İdris Doğangül de, velilerin, öğrenci ve öğretmenlerin projeye destek olduğunu anlattı. Doğangül, “Farklı etkinliklerle de destekliyorlar. Sadece yetimlere yönelik çalışmalar yapmıyoruz. Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem sonrası da dört kamyon yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların devamını Allah’tan temenni ediyorum” dedi.