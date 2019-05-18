Kamu Denetçiliği Kurumu, sınav ücretlerini inceleyecek

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK), öğrenciler tarafından sınav ücretleri konusunda yapılan başvuru sayısı son üç yılda hızla arttı.

Öğrenciler ders çalışma stresi, imkânsızlıklar, gözden kaçırma ve unutkanlık gibi sebepler yüzünden kaçırdıkları ‘ücret yatırma süresi’ yüzünden bir senelerini kaybetmemek için KDK’ya başvurdular. KDK’ya yapılan birçok başvuruda da sınav ücretlerinin yüksek olması şikâyet edildi.

YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS ve kurum sınavları ile e-sınavlar için adaylardan alınan ücretlerin yüksek olduğu gerekçesiyle KDK’ya başvuran bir vatandaş ise insanların yol parası bulamakta zorlanırken ÖSYM’nin sınavlarına ciddî ödemeler yaptığını belirterek “Bu iş adeta ticarete dökülmüş” ifadelerini kullandı. Milliyet’in haberine göre, KDK, bütün başvuruları “sınav ücretleri” başlığı altında masaya yatırarak tavsiye kararı almaya hazırlanıyor.