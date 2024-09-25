Kantin çok pahalı, çocuklar aç kalıyor

Kadirli’de evleri okula yakın olan veliler, çocuklarının öğle arasında yemek yemeleri için evlerine gitmesine izin verilmemesinden yakındı. Okulda yemek çıkmadığını belirten veliler, pahalı olduğu için çocukların kantinden bir şey alamadığını ve aç kaldıklarını söyledi.

Velilerden İsmail Karabörk, “Okullar karşısında küçük bir işletmeciyim. Aynı zamanda veliyim, çocuğumun dışarı çıkmasını istiyorum. Okula yakın olduğu halde bakkala dahi göndermiyorlar. Sağlıklı beslenemiyorlar. Öğle yemeğini de bakanlık vermiyor. Kantinlerde de her gün simit ekmek yemekten çocukların karnı bozuluyor” dedi. Salih Yılmaz, “Okulda öğretmenler öğrencileri göndermiyormuş dışarı. Biz daha ucuz veriyoruz yemekleri. Bir de çocuklarımız aç kalıyor. Kendileri kantinde fazla fazla veriyor çocuklara pahalı pahalı. Bizim çocukların dışarıda yemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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