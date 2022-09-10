Kantin kiralarında sınır %25 olmalı

Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okul Kantini ihalesi dönemi içerisinde yüksek talebin de etkisiyle kantinlerin kiralarında büyük bir artış söz konusu. MEB’e ve YÖK’e bağlı 20 bin kantinci esnafımız var. MEB devreye girerek bu yıl okul kantin kiralarını artırmamalı. Okul kantinlerinde kiralarının yüksek oranda artması esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli” dedi.

ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ ETKİLER Öğrencilerin okul kantinlerinden rahatlıkla yiyecek-içecek alabilmesi ve pandemide 2 yıldır kapalı kalan kantincilerin rahat bir nefes alabilmesi için bu yıl kantin kiralarının artmaması gerektiğini belirten Palandöken, “Konutlardaki kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Okul kantinlerinde bu sınırın uygulanmaması esnafı zor durumda bırakacak. Artan kiralarla ürünlerde maliyet artışı yaşanırken öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin cebini etkileyecek. Bildiğiniz üzere zaten gıda ürünlerinde fiyat artışı enflasyonu körükleyen en önemli etken. Çocuklar okul kantinlerinde yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Üstüne bir de kira artışı öğrencileri iyice zorlar” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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