Kariyer Basamakları Sınavı'nda 'lisansüstü' muafiyeti

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na başvuranlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlacak olanlar, bu sürede belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Öğretmenlerin derdi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine, lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin, uzman ve başöğretmenlik sınavından muaf olmalarına ilişkin yazı gönderdi. Yazıya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na 26 Eylül-3 Ekim'de başvuruda bulunanlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlayacak olanlar, bu sürede lisansüstü eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak. 19 Kasım'da 81 ilde yapılacak yazılı sınavdan muaf olacak öğretmenlerin başvuruları, 26 Eylül-3 Ekim'de alınacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında, 18 Temmuz'da başlayan uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 19 Eylül'de tamamlanacak. AA

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