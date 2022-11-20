'Kariyer sınavı öğretmenleri rencide etti'

Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, MEB’in Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nı, “Öğretmenler sınava üzülerek girdiler, rencide oldular” sözleriyle eleştirdi.

Kara, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla ilgili açıklama yaptı. “Bakanlık tarihe kara bir leke olarak geçecek bir sınav yaptı” diyen Kara, “Sendika olarak başından bu yana kariyer planlamasının sınava dayalı olarak yapılmasına karşıyız. Öğretmenler odasında zaten yeterince öğretmen çeşitliliği var. Kadrolu, uzman, ücretli, sözleşmeli ve başöğretmen var, bu çalışma barışını bozacak bir durum” dedi. Bütün öğretmenlerin kadrolu olarak görev yapmasını istediklerini dile getiren Kara şunları söyledi: “Öğretmenler aynı işi yapıyorlar. ‘Eşit işe eşit ücret’ ilkesi gereği bunun bu şekilde olması gerektiğini söyledik. Sendika olarak başından beri de mücadelemizi verdik ama her ne hikmetse bakanlık ısrarından geri adım atmadı ve neticede 600 binin üzerinde öğretmen bu sınava girdi.”

Maaşlarda doğrudan iyileştirme yapın

Kara şöyle devam etti: “Bakanın söylediği gibi yüzde 95’inin bu sınava girmesi asla öğretmenlerin apolet peşinde koşmaları, uzman ya da başöğretmen olmaları için değil, sadece alım gücünün yerlerde süründüğü şu ortamda maaşlarında bir dizi artışı olacağı için, bunu böyle görmek lazım. Aslında bakanlık, sınavda ısrar yerine öğretmenlerimizin ekonomik durumlarını insanca yaşanabilir bir seviyeye çıkarmış olsa öğretmenlerimiz zaten bu sınava girmeyecekler. Öğretmenler sınava üzülerek girdiler, rencide oldular. Maaş artışının bir sınava bağlı olarak gerçekleşmesi onlar için üzüntü verici ama maalesef bakanlık bu sınavı yaptı. Arkadaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlere göre de sınav çok basitmiş. Madem böyle basit bir sınav yapacaktınız, neden yaptınız? Maaşlardaki iyileştirmeyi doğrudan yapsanız, kıdeme bağlı olarak maaş artışları sağlasanız bu ülke ve öğretmenler için çok daha faydalı bir iş olurdu.”

Hayalimiz bu değildi

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu da eleştiren Kara, “Kanun demeye bin şahit ister. 12 maddelik kısa bir metin. Diğer mesleklerin kanunları 200-300 sayfalık bir metinle karşılaşırken, Öğretmenlik Meslek Kanunu 12 sayfalık kısa bir metinden oluşuyor. Bir 3600 ek gösterge var, 2023 yılı ocak ayında öğretmenlere verileceği söylenen bir de sınava dayalı kariyer basamakları bulunuyor. Öyle bir meslek yasası değil. Sayın Bakan, ‘Bir meslek yasamız var, 60 yıllık hayal gerçekleşti’ diyor. Böyle bir şeyde yok, bizim 60 yıllık hayalimiz bu değildi. Demek ki bakanın hayali bu 2 önemli maddesi olan bu 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu’ymuş” dedi.

Malatya - Anka