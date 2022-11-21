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21 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Karkamış'ta bütün okullarda bu hafta tatil kararı

21 Kasım 2022, Pazartesi 18:39
Milli Eğitim Bakanı Özer, Karkamış'a düzenlenen terör saldırısından dolayı bu hafta ilçedeki bütün okulların tatil edileceğini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile terör saldırısının olduğu bölgede inceleme yaptı.

Daha sonra açıklama yapan Bakan Özer, 2 şehidin, 10'a yakın yaralının olduğunu belirterek acılı olduklarını ifade etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Bir okula böyle bir terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. İçerde gördüğümüz öğrencilerimizin kitaplarını, defterlerini bırakıp sığınağa gitmeleri, saldırı esnasında okulu terk etmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Nizip'ten gelen öğretmenimiz Ayşenur Alkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bir öğretmenimizi daha kaybettik. Hızlı bir şekilde toparlanacağız. Bugünkü değerlendirmemizde bu hafta Karkamış'ta bütün okulları tatil edeceğiz.

Aynı zamanda hem Bakanlık olarak hem Gaziantep'teki Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tüm öğretmenleriyle birlikte buradaki tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin özellikle ailelerin psikolojik destek, danışmanlıkla ilgili her türlü desteklerini sağlayacağız. Hızlı şekilde okullarımızı onaracağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, aziz milletiyle birlikte bu tür saldırılara karşı dimdik ayakta duracak, birlik, beraberliğini çok daha güçlü hale getirecek, sadece bölgesinde değil tüm dünyaya bu aziz milletin neler yapabileceğini gösterecektir."

AA

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