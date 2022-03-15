Kaygı bozukluğu çocukları ekrana yöneltiyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Damla Eyüboğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların kaygı bozukluğunu, henüz tam olgunlaşmamış mekanizmalara sahip olduklarından bazen farklı şekillerde gösterebildiğini belirtti.

Doç. Dr. Damla Eyüboğlu, şunları ifade etti: “Çocuklar bazen çok kaygılandıklarında tablet, telefon, bilgisayar gibi ekrana yönelebiliyorlar. Daha çok kontrolün kendilerinde olduğu materyalleri kullanabiliyorlar. Ekranın çocukların ve gençlerin hayatında birçok işlevi var. Kaygıdan kaçınmaya yardımcı olabilir. Bir çocuk çok fazla sosyal kaygı yaşıyorsa, arkadaşları tarafından kabul görmeyeceğini düşünüyorsa, gençler arasında yeterince sevilmediğini, istenmediğini düşünüyorsa ya da zorbalığa maruz kalıyorsa ekranı bu sosyal yalnızlığını ve zor duygularını kontrol etmek amacıyla kullanabiliyor. Ancak bu bir süre sonra ekran düşkünlüğüne yol açabiliyor” AA

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