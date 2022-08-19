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20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kendimi batık esnaf gibi görüyorum

19 Ağustos 2022, Cuma 23:06
Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin barınma problemleri yeniden gündeme geldi.

Üniversitelileri daha zor günler bekliyor

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Doğan, yaşadığı ekonomik zorluklara dair, “Bazen oturup düşünüyorum nereden ne çıkarsam da şunu nasıl alsam ya da nasıl para sağlarım diye. Kendimi bazen batık bir esnaf gibi görüyorum” dedi.

“4 KİŞİLİK ODALARDA 6 KİŞİ KALIYORUZ”

Sputnik’te yer alan habere göre; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Doğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:  ‘’İki yıldır KYK yurtlarında kalıyorum ve kaldığım KYK yurdunun kız ve erkek yurtları değiştirildi. Odada 4 öğrenci kalırken şimdi 6 kişi kalıyoruz. Bu konunun sebebini merak ettim ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü aradım, ‘YSK sınavında barajlar kaldırıldığı için kontenjanlar doldu, bundan dolayı da talep olacak’ yanıtı verdi. Talep olmasının sebebi tamamen ekonomik koşullar. Bir öğrenci tek başına bir eve çıksa ki burada 1+1 evlerin kirası 5 bin liradan başlıyor. Özel yurda gitmek isterse yıllık minimum 25-30 bin lira ki yemeği de dahil edersek fiyat 40 bin lira civarına çıkar. Bu ekonomik şartlarda aileler çocuklarının KYK yurtlarında kalmasını tercih ediyor ama burada da kontenjan az olduğu için yeni bina yapmak yerine odalardaki kişi sayısını artırıyorlar. Odadaki çalışma masaları, yemekhane ve tuvaletler odalarda 4 kişi kalıyor diye dizayn edildi ama şu an 6 kişi kalıyoruz. Toplam mevcudumuz odalarda 4 kişi iken 2 bin idi 6 kişi olunca 3 bin öğrenci olacak.”

“850 LİRA KREDİ ALIYORUM, YURT ÜCRETİM 810 LİRA”

Öğrencisi Mehmet Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailem Adıyaman’da. Babam işçi emeklisi. Babamın maddî durumu pek olmadığı için paramın yetmediği zamanlarda babamdan değil abilerimden yardım istiyorum. Bazen oturup düşünüyorum ‘Nereden ne çıkarsam da şunu nasıl alsam?’ ya da ‘Nasıl para sağlarım?’ diye. Kendimi bazen batık bir esnaf gibi görüyorum. 850 lira KYK’dan kredi alıyorum ve yurt ücretim 810 lira. Geriye kalan 40 lira ile de bir öğün yemek yiyebiliyorum.” “KYK kredileri ücretleri her yıl Ocak ayında zamlanıyor. Ocak ayına kadar her ay elimde sadece 40 lira kalacak. Geçinmeye çalışıyoruz dediğimiz nokta bu. Durum böyle, bütün öğrenciler buldukları işlerde çalışıyorlar. Ben geçen sene üç ilkokul öğrencisine özel ders veriyordum. Antalya’da okuduğumuz için bazı arkadaşlarım yazları memleketine gitmeyip buradaki otellerde çalışıp para kazanmaya çalışıyor.”

(Haber Merkezi)

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