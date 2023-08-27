Kırtasiye ürünlerinde KDV indirimi talebi

Kırtasiye ürünlerinde yüzde 75’e varan fiyat artışlarının yaşanmasının ardından temel ürünlerde KDV indirimi talep edildi.

Sağlığı tehdit eden kırtasiye ürünlerine dikkat Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, geçmişte pek çok üründe yüzde 8 olan KDV’nin kısa süre önce Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle artırıldığını anımsattı. Şendil, mekanik kurşun kalem gibi bazı ürünlerdeki KDV’nin yüzde 10’a çekilmesini talep ederek, “Silgi, kurşun kalem, defter, boya gibi kırtasiye malzemeleri de en az gıda kadar temel ihtiyaç. Dar gelirli kişilerin kırtasiye ürünlerine daha kolay ulaşımı ve sektörün önünün açılması için yüzde 10 olan KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesini istiyoruz. En kısa sürede kırtasiyedeki KDV oranının makul seviyelere düşürülmesini bekliyoruz” dedi. Haber Merkezi

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