Kolej, dershane, kurs ve vakıf üniversitesi ücretleri can yakıyor

Özel okul ve Vakıf üniversitelerinde geçen yıl yüzde 200’ü aşan oranda zamlı öğrenim ücretlerini ödemek zorunda kalan ebeveynlerin şimdi de 2023 – 2024 eğitim yılı için açıklanan ücretler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını kaydeden DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Öyle ki yüzde 70’den yüzde 150 - 200’e varan oranlarda zam yapanlar var” diye konuştu.

Özel okullara yüzde 100 zam

Özel okullarda süper zenginler okuyacak

Fahiş oranda yapılan zamlar karşısında MEB’in ve YÖK’ün uyarılarının dikkate alınmadığını söyleyen Avcı, “MEB ve YÖK’ten yapılan uyarılara rağmen öğrenim ücretlerine yüksek oranlarda zam yapmaya devam eden özel okul, dershane, kurs ve vakıf üniversiteleri, ödemede zorluk yaşayacağını dile getiren, borcunu erteleme ya da zam oranının düşürülmesini talep eden öğrencilerinin isteklerini de dikkate almıyor. Bu durumda mağdur duruma düşen öğrenciler okulunu bırakmak zorunda kalacak” dedi.

YÜKSEK ENFLASYON BAHANE EDİLİYOR

Yaşanan yüksek enflasyonun meydana getirdi ortamı bahane eden kimi özel okul, kolej, dershane, kurs ve vakıf üniversitelerinin öğrenci ve ebeveynlerini mağdur ettiğini, kendisine ulaşan bilgiler dahilinde enflasyonu fırsat bilen kimi eğitim kurumlarının okul ücretlerinde yüzde 100 – 200- 300 oranlarında zamlar yaptığını belirten Gürkan Avcı, “MEB ve YÖK yöneticilerini bu haksızlığa artık son vermeye ve kati yasal önlemler almaya davet ediyorum. Öğrenci ve velilerimize de Tüketici mahkemeleri maharetiyle haklarını aramalarını önemle öneriyorum” dedi.

Ankara - M. Yasin Aydın