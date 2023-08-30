Kolej fiyatına devlet okulu

Okulların açılmasına günler kala devlet okullarının velilerden isteği iddia edilen yüksek bağışlar Meclis Gündemine taşındı.

İddiaları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soran CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, ”Anayasamızda açıkça ‘İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.’ denmesine rağmen bazı devlet okullarında bağış adı altında velilerden para istendiği ve alındığı kamuoyuna yansımıştır. İddia edilen bağış tutarları kolej fiyatlarına yaklaşmış durumdadır. Çocuklarının iyi eğitim alması için nitelikli okul arayışı içerisinde olan veliler çaresiz halde ne yapacağını bilemez durumdalar” dedi. Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz’ın, bu sorunun her yıl gündeme geldiğini ancak çözümü için adım atılmadığını ifade ettiğini, Yılmaz’ın; “Kimi okullarda 5-10 bin, kimi okullarda 50-100 bin lira bağış isteniyor. Duyumlarımıza göre Ataşehir’de okul kayıtları 100 - 120 bin liraya kadar çıkmış durumda” dediğini kaydeden Uzun, ”Veli-Der’in açıklamaları ve sözü geçen tutarlar velilerin kaldırabileceği yük değil. Ağır ekonomik koşullar altında ezilen velilerin tek isteği vergilerinin karşılığını almak. Çocuklarının iyi eğitim almasını istemenin bedeli velilere ödetilemez. Bakanlık bu iddiaları araştırmalı ve bir an önce bu soruna çözüm bulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Adnan Solmaz