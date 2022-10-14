Koruma altındaki çocuklara Peygamberimizi (asm) anlattılar

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. İbrahim Erkal Kültür Merkezi’ndeki program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstiklal Marşının okunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altındaki çocuklar, Veda Hutbesini okudu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, buradaki konuşmasında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- 1451 yıl önce sosyal hizmetin temelini oluşturduğunu söyledi. Hz. Muhammed’in yaşantısından kısa kısa örnekler veren İlbaş, kentteki yöneticiler olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- yolundan giderek bir hizmet vermeye çalıştıklarını aktardı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti. İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut ise Mevlid-i Nebi Haftasının anlam ve öneminden bahsederek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya teşrifinin 1451’nci yılının insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diledi. Günün anlam ve önemini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından koruma altındaki çocuklar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i -Aleyhissalatu Vesselam- anlatan şiirler ve ilahiler seslendirdi. AA

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