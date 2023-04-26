Köy hayatını yerinde gördüler

Çayeli Merkez Anaokulunun minik Tema’cıları, tabiatla buluşmak için gittikleri Buzlupınar köyünde toprağı ve çevreyi incelediler.

Çayeli TEMA Sorumlusu Mehmet Baltacı öncülüğünde Çayeli Merkez Ana Okulu, Senoz Vadisindeki Buzlupınar Köyüne gezi düzenledi. Okul Müdür Büşra Şeyma Karataş ile öğretmenler Duygu Çolak Avcı, Betül Zengin, Deniz Günali minik Tema’cılara köyü gezdirdi. Köyde bulunan tabii güzellikleri inceleme fırsatı bulan çocuklar, çevrenin ne kadar önemli olduğu ve onu korumanın gerekliliği hakkında bilglenmiş oldular. Yeni Asya - Seyhan Şentürk

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