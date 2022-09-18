KPSS, Eğitim Bilimleri oturumuyla devam ediyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumu iptal edilen Eğitim Bilimleri oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz 2022'de düzenlenen ve iptal edilen 2022-KPSS Lisans oturumlarının ilki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tamamlandı. 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun ardından ikinci oturum Eğitim Bilimleri, saat 14.45'te başladı. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Öğleden sonraki oturumda adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. ÖSYM takvimine göre, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları, 21 Ekim'de açıklanacak. AA

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