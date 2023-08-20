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21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kreş ücretleri dünya üniversitelerini geçti

20 Ağustos 2023, Pazar 23:54
İstanbul’da bazı anaokulu ve kreşlerin 750 bin liraya kadar çıkan yıllık fiyatları, sadece Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin en pahalı bölümlerini değil, dünyanın en pahalı üniversitelerini de geçti.

Rakamın bu kadar yüksek olmasının birçok nedeni var. Yabancı öğretmenler, orman kampüs ve hobi dersleri bu nedenlerden bazıları.

NTV’nin haberine göre, kreş ücretlerindeki yüksek fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Uzmanı Nur Erdem Özeren, “Anaokulunda ya da kreşte on kişilik on iki kişilik küçük sınıflar olmak zorunda ve genelde de bir öğretmen bir yardımcı olması gerekiyor. Dolayısıyla eğitim temel gider kalemi, en ciddi gider kalemi de öğretmenler ve eğitimciler olduğu için anaokullarının böyle bir özel durumu var.” değerlendirmesinde bulundu. Fiyatlar düşündürücü şekilde yüksek olsa da İstanbul’daki bazı okullara kayıt yaptırmak çok zor. Bunun için çocuğun doğum belgesiyle sıraya giren de var, 3-4 günlük bebeği okula yazdıran da.

Haber Merkezi

 

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