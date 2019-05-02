Küçük ‘Aziz Sancar’lar yetişiyor

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adıyla düzenlenen araştırma projeleri yarışmasında küçük mucitlerin çalışmaları görücüye çıktı.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adıyla bilimi seven öğrencileri bir araya getirme amacıyla düzenlenen araştırma projeleri yarışmasında küçük mucitlerin çalışmaları görücüye çıktı. Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın izniyle isminin verildiği, Millî Eğitim Vakfı (MEV) Özel Ankara Okulları’nda düzenlenen yarışmada fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki yaklaşık 500 başvuru arasından finale kalan 45 proje sergilendi. MEV Özel Ankara Okulları Fen Bilimleri Zümre Başkanı Nilgün Ak, bilime ilgi duyan birçok gence ilham kaynağı olan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yolundan gidecek öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Birinciler Ankara, Antalya ve İzmir’den Jüri değerlendirmesinin ardından fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ilk 3’e giren projeler belirlendi. Fizik alanında birinciliği “Yürüyebilen serebral palsili çocukların yürüme bozukluğunu düzeltmeye yönelik teknolojik tabanlık tasarımı” ile Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi’nden Sarp Ataç ve Emre Kolbakır aldı. Kimya alanında birinciliğe “Doğal polimer içerikli mikro boyuttaki akıllı yapıların ilâç sistemlerinin kontrolünde kullanılması” projesiyle Ankara Alfa Grup Anadolu Lisesi’nden Onur Erkmen ve Umut Mutlu lâyık görüldü. Biyoloji alanında birincilik ödülü İzmir Fen Lisesi’nden Ömer Faruk Küser ve Selma Öztürk’ün “Yeni bir antibiyotik taşınım sistemi geliştirilerek antibiyotik direncinin kırılması” projesine verildi. AA

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