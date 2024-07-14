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14 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Kur’an eğitimine başvurular 25 Temmuz’a kadar yapılabilecek

14 Temmuz 2024, Pazar 16:56
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur’an Eğitim Merkezlerine bugünden itibaren 25 Temmuz’a kadar başvuru yapılabileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an Eğitim Merkezleriyle nesillerin hem dini bilgilerle donatılması hem de çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiye vakıf olarak yetiştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Erbaş, Kur’an Eğitim Merkezleri için sınav başvurularının, 12-25 Temmuz tarihleri arasında “https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/KemerSinavBasvuru.aspx” linki üzerinden alınacağı, yetenek sınavının ise 31 Temmuz’da yapılacağı bilgisini de paylaştı.

AA

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