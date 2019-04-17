Kur’ân kalbimi karanlıktan kurtarıyor

ÖZBEKİSTAN UYRUKLU VE DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ HAMİDE ÖZBEK, GÖZLERİ GÖRMEMESİNE RAĞMEN KUR’ÂN’IN GÖREN GÖZLERİ OLDUĞUNU İFADE EDEREK “KUR’ÂN OKURKEN KALBİM KARANLIKTAN KURTULUYOR” DEDİ.

Afganistan’daki iç karışıklıklardan kaçarak ailesiyle Kırşehir’e gelen, Özbekistan uyruklu ve doğuştan görme engelli Hamide Özbek, “Kur’ân okurken kalbim karanlıktan kurtuluyor” ifadelerini kullandı. Üç kardeşi Afganistan’da kalan, anne, babası ve bir kardeşiyle 2 yıldır Kırşehir’de yaşama mücadelesi veren görme engelli 18 yaşındaki Hamide Özbek, ülkesinde yarım kalan hafızlığını tamamlayabilmek için Kırşehir Müftülüğü’ne başvurdu. Genç kızdaki Kur’ân aşkına hayran kalan görevliler, onun için adeta seferber oldu. Hamide Özbek, Afganistan’da yarım kalan hafızlığını Türkiye’de tamamlamaya karar verdiğini belirtti.

O, gören gözlerim oldu

Kırşehir Müftülüğüne gittiğinde önce görme engellilerin okuyabileceği bir Kur’ân-ı Kerîm talebinde bulunduğunu anlatan Özbek, şöyle devam etti: “Afganistan’da yaşarken hafızlığa başladım ve 10 cüzü tamamladım. Buraya geldiğimde ilk ihtiyacım Kur’ân oldu. Kur’ân okurken kalbim karanlıktan kurtuluyor. Allah’ım kurtarıyor. Allah’ıma şükür ki Türkiye’ye gelince 20 cüzümü bitirerek hafızlığımı tamamladım. Hocalarımdan çok razıyım. Ben görmüyordum, ellerimle Kur’ân’ı okuyordum, ama kalbime umut oluyor. ‘Allah’ım Sana şükür olsun beni yaratmışsın, Kur’ân’ı bana vermişsin’ diye duâ ediyorum hep.” Hafızlık yapmak isteyen görme engellilere yardımda bulunmanın en büyük hedefi olduğunu vurgulayan Özbek, “Gözlerim görmüyor, ama Kur’ân gören gözlerim oldu. Aydınlığa hidayet etti, beni bu karanlıktan kurtardı, aşığım oldu” diye konuştu.

‘Biz de şevke kapıldık’

Eğitmen Nimet Uğurlu da Özbek ile 2 yıl boyunca birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Özbek’in kendilerine Kur’ân sevgisi adına çok şey öğrettiğini vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti: “Hamide gerçekten bize ilham oldu. O kadar Kur’ân’a bağlı ve içinde Kur’ân aşkı var ki onu görünce biz de şevke kapıldık” dedi. Uğurlu sözlerini şöyle tamamladı: “Hamide ile cami, huzurevi ve sevgi evlerinde programlar yaptık. Biz saatlerce vaaz veriyoruz, ama onun 2-3 dakikalık konuşması, ilâhisi ve Kur’ân okuması daha etkili oluyor. Kur’ân’ı öğrenmek ve hayata geçirmek için hiçbir şeyin engel olmadığını Hamide’de görüyorlar.”