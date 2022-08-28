Kur’an öğrenen çocuklara hediye

Kahramanmaraş’ta, Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklara muhabbet kuşu armağan edildi.

Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü ve Kahramanmaraş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneğince, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 60 çocuğa hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla muhabbet kuşu dağıtıldı. İlçe Müftüsü Ali Canbolat, Doğukent Camisi’nde düzenlenen törende, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatları doğrultusunda yaz tatillerinde herhangi bir yaş ayrımı yapmadan çocukları misafir ettiklerini belirtti. Dernek Başkanı Mehmet Gökdaş, geleceğin yetişkinleri olacak çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Konuşmaların ardından çocuklara muhabbet kuşu hediye edildi. AA

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