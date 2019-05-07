“Kur’an Öğrenmeyen Kimse Kalmasın”

Fatih’deki Sümbül Efendi Camii’nde ‘Kur’an-ı Öğrenmeyen Kimse Kalmasın’ sloganıyla düzenlenen eğitimin sonunda, yaşları 10 ila 70 arasında değişen yaklaşık 135 kişi icazetlerini aldı.

Fatih Silivrikapı’da bulunan Sümbül Efendi Camii’nde bir yıllık Kur’an-ı Kerim eğitimin sonunda cami cemaatinden yaşları 10 ila 70 arasında değişen yaklaşık 135 kişi, sabah namazı sonrasında düzenlenen icazet merasimi ile kurs bitirme belgesini almaya hak kazandı. Merasim, İlahiyatçı - Vaiz Ziya Bilgiç’in “Sahabiler Hayatından Seçmeler” başlıklı dönemin son sohbetinin ardından düzenlendi.

Her yıl Kur’an ganimeti dağıtılıyor

Merasimde konuşan Sümbül Efendi Camii Kurra Hafız İbrahim Yıldırım, her yıl yaptıkları çağrıya 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerinden karşılık geldiğini söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu: “Her yıl burada bir Kur’an ganimeti dağıtılıyor. Elhamdülillah her yıl bu davete icabet eden kardeşlerimiz oluyor. ‘Kur’an-ı Öğrenmeyen Kimse Kalmasın’ sloganıyla yaptığımız çağrımıza sizler cevap veriyorsunuz. Çağrımıza cemaatimizden 32 abimiz, 80 ablamız ve 23 Suriyeli kardeşimiz dahil oldu. İşte bugün icazetlerini alıyorlar, Rabb’imize ne kadar hamd etsek azdır.” Kur’an öğreticisi Mustafa Bakar ise, “13 yıldır devam ettiğimiz bu derslerden mezun olan sayısı bu zamana kadar 570 kişiye ulaşmış oldu” dedi. Kurs bitirme belgesinini almaya hak kazananlardan 65 yaşındaki emekli Fethi Mustafa Çanak, “Kur’an-ı öğrenmek içimizde ukde kalmıştı” dedi ve devam etti: “Bilmeyen kardeşlerime şunu söylemek istiyorum: Biz bu yaşımıza rağmen öğrendiysek siz de emin olun öğrenebilirsiniz. İnşallah bundan sonra da eğitimlerimize devam edeceğiz.”

Evlat, babasına icazet verdi

2012 yılında düzenlenen derslere katılan Mustafa Tekinalp, aradan geçen 6 yılın ardından babasını da ikna etmeyi başardı ve onun da bu kurslara katılmasını sağladı. Merasimde Kubilay Tekinalp’in oğlu Mustafa Tekinalp, babasına icazet belgesini teslim etti. Konuşmaların ardından öğrenciler, Kur’an tilaveti gerçekleştirerek ilk hünerlerini sergiledi. Tilavetlerin ardından öğrenciler, icazetlerini teslim aldı.

İstanbul – Yeni Asya