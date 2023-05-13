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KUR’AN RİSALE-İ NUR’A İLTİFAT EDİYOR

13 Mayıs 2023, Cumartesi 23:35
Eskişehir’de hanımlara yönelik olarak düzenlenen seminerde konuşan gazeteci yazar Meryem İlhan, Risale-i Nur’un mahiyeti ve Bediüzzaman’ın siyasi tespitlerine dikkat çekti.

Mayıs cumartesi günü Eskişehir Yeni Asya hanım okuyucuları olarak üsdat Bediüzzaman Hazretlerini anma programı çerçevesinde seminer düzenledik. Gazeteci yazar Meryem İlhan ablamız bizleri kırmayarak davetimize icabet etti. Seminere çevre il ve ilçelerden de katılım oldu. Programımızın gündüz olan bölümünde Risale-i Nurun mahiyeti konulu seminerde konuşan yazar Meryem İlhan; Risale-i Nur; kaynağı olan  Kur’an-ı Kerim gibi hakikatleri, temsiller ve örnekler ile anlattığını,  küçükte gördüğümüz tevhid sırrının  büyükte de görülebileceğini; böylelikle de hakikatı anlamanın daha kolay olacağını  dile getirdi. Temsillerin aklı, kalbi, nefsi hatta şeytanı bile teslim olmak mecburiyetinde bıraktığı, imanımızı tahkiki yaptığını  ve imanın dünyada dahi cenneti yaşattığını söyledi. 

RİSALE-İ NUR KUR’AN TEFSİRİ

Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur’an’ın bahir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem’a-i i’caz-ı manevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuâı ve o maden-i ilm-i hakikattan mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi olduğundan onun kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek Kur’an’ın şerefine ve hesabına ve senasına geçtiğinden, elbette Risale-i Nur’un meziyetini beyan etmekliği, hak iktiza eder ve hakikat ister, Kur’an izin verir diye beyan edildi. Adeta biz Risale-i Nur’u övdüğümüzde, aslında Kur’an-ı övdüğümüzü söyledi. Risale-i Nur’un makbuliyetine dair Hazret-i Ali (R.A.) ve Gavs-ı A’zam (R.A.) gibi zâtların kasidelerinden deliller gösterdi. Aklımızı ve kalbimizi tenvir eden bu seminerin ardından tefekkürvari bir park gezisi yapıldı. 

ÜSTADIN HAYATINDAN KESİTLER

Akşam başlayan ikinci  seminerin konusu ‘iman hayat şeriat’ sıralaması ile üstadımızın hayatından kesitler idi. Üstadın  siyasete bakışını anlatırken onun şu sözlerine yer verdi: “Otuzbeş senedir ki siyaseti bırakmıştım ve Nurculara da bırakınız diyordum. Sebebi, siyaset, ihlası kırar. Fakat şimdi hissettim ki; bazı münafıklar dindarları perde yapıp dini siyasete âlet; sonra da siyaseti dinsizliğe âlet etmeğe çalıştıklarından, safdil dindarların hatırı için bir - iki defa siyasete baktım. Gördüm ki: Bizi bu üç - dört mahkemede dini siyasete âlet ediyor diye ittiham edenler, kendileri dessasane dini tezyif etmek için dinsizlik düsturlarını kanuna bağlamak gibi; dünyada hiçbir şeddad, hiçbir zalim yapmadığı bir dehşet gördüm.”

Ayrıca ; Eskişehir Müftüsü ve âlim bir zat olan Hafız Abdullah Efendinin  Üstad hakkında; “Oğlum! Bir velînin manevî derecesi ne kadar yüksek ise siyasetteki dehası da o kadar yüksektir.” Evet, evliya her asırda çoktur ama bu fitneler çağında siyasette de isabet edecek kadar büyük bir velîyi bulmak, sonra da o veliyî anlayarak sadakatle ona tabi olmak ne kadar zordur! Halbuki, Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sas) üç defa tekrar ederek: “Muhakkak saîd o kimsedir ki, kesinlikle fitnelerden korunmuştur” diye buyurduğunu ifade etti. 

DİNE HİZMET NASIL OLUR

Ayrıca dinin  siyasete  alet edilmesinin yanlışlığını da şu sözlerle  belirtti : “Dine imale etmek ve iltizama teşvik etmek ve vazife-i diniyelerini ihtar etmekle dine hizmet olur. Yoksa dinsizsiniz dese, onları tecavüze sevketmektir. Din dâhilde menfî tarzda istimal edilmez. Otuz sene halife olan bir zât, menfî siyaset namına istifade edildi zannıyla, şeriata gelen tecavüzü gördünüz. Acaba şimdiki menfî siyasetçilerin fetvalarından istifade edecek kimdir, bilir misin? Bence İslâmın en şedid hasmıdır ki, hançerini İslâmın ciğerine saplamıştır.” gibi daha bir çok tesbitlerle seminerimiz nihayet buldu. 

Zaman çabucak geçti. Doyamadığımız ama çok istifadeli bir seminer oldu. Pazar günü Ak Camii, Odunpazarı Evleri gezilerinden sonra programımız hitam buldu. Meryem İlhan ablamızı tekrar aramızda görmek umuduyla!

ESKİŞEHİR - SERPİL LALE

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