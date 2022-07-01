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1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

KURBAN BAYRAMDIR - Can Kardeş Temmuz sayısı çıktı!

01 Temmuz 2022, Cuma 00:03
Çocukların neşesi Can Kardeş Dergisi temmuz sayısıyla okurlarının karşına yeni bir heyecan ve dopdolu bir içerikle çıkıyor.

Derginizde bu sayı Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Bayram için özel hazırlanan birbirinden güzel sayfalar ve sürprizler sizi bekliyor. Renkli Düşünceler’de İnci Karaman kaleme aldığı yazıda, Kurban Bayramı’nı Kabe’de karşılayan bir çocuğun günlüğünü okuyacaksınız. Mekke’den duygularını sizlere aktaracak. Arif’in Dünyası köşesinde ise, İsmail Tezer’in oluşturduğu Arif karakteri, dedesinin Kurban

Bayramı için aldığı koç üzerine öylesine güzel sohbet ediyorlar ki, okunmaya değer.

Makas Eller boş durmuyor. Bayram hediyeliğiniz Şule Ünlü Gülgün’den haydi malzemeleri bir araya getirin ve faaliyete başlayın! Derginin sevilen kahramanlarından Uçan Çocuk bayramda mahalleye kurban yardımı yapıyor. Aynı zamanda arkadaşlarını unutmuyor. Peki, bayramda yakınlarının ziyaretine gelmeyen bir dedeye nasıl yardım ediyor? Merak ediyorsanız sayfayı çevirebilirsiniz.

KUR’AN SEÇMELİ DERS OLSUN

Heyecanla takip ettiğiniz Hayvanlar Alemi sayfaları ise sizi yine çok şaşırtacak.İrem Özdemir “Sürüngenlerin Prensi” kertenkeleyi dergiye sayfalarımıza konuk ediyor. Kertenkelenin gizemli dünyasına yolculuğa çıkmaya hazır olun.

Minik yazar Lemanur Yükselten’in ilginç bir fikri var, diyor ki; “Kur’an seçmeli ders olsun.” Yaz mevsiminin tüm sıcaklığının hissettirdiği bu mevsimde Mehtap Yükselten ablamız, Hikaye bölümünde çevre kirliliğine dikkat çekiyor.

Orta sayfada yine sizi bekleyen eğlenceli bir etkinlik yer alıyor. Berfin Karakoyun’un titizlikle hazırladığı oyunu iyi takip edin! Şimdiden iyi eğlenceler!

TATİL ARKADAŞINIZ CAN KARDEŞ

Şenlik, Origami, Ne Haber, Asya ile Zamana Yolculuk, Resfecan’ın Maceraları, Mikrofon Sende, Kelime Dağarcığı, Esmaül Hüsna, Bilmece-Bulmaca, Genç Yazar ve Çizerler, Çizgilerle Kıssalar daha neler neler… Derginizin uzman bir kadro tarafından özen ve titizlikle hazırlanan sayfaları okunmak için sizi bekliyor. Karnelerini alan çocuklar tatili boş geçirmeyecek… Çünkü Can Kardeş yanı başınızda olacak. Tatil okumak için iyi bir fırsat. O halde Can Kardeş’i yanınızdan ayırmayın. Okuyun ve mutlaka okutun.

İREM ÖZDEMİR

Okunma Sayısı: 162
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