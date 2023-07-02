Kütahyalı hanımlar Bediüzzaman’ı konuştu

Kütahya Yeni Asya hanım okuyucuları geçtiğimiz hafta beş günlük bir okuma programı düzenledi.

Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinden okumaların yapıldığı programda Hizmet Rehberi, Barla Lahikası ve İhlas Risalesinin mütalaa edildi. Program Yasemin Güleçyüz’ün katılımı ile devam etti. Eskişehir, Afyon, Uşak ve Tavşanlı’dan gelen hanım okuyucuların da katılımı ile gerçekleşen seminerde Bediüzzaman Said Nursi’nin ‘Üç Said Dönemini ve bu dönemler içerisinde neşriyata bakışı konusu ele alındı. Güleçyüz konuyu 1923 öncesi, 1923-1950 arası, 1950’den vefatına kadar, vefatından günümüze kadar olmak üzere dört bölüm halinde işledi.

1923 Bediüzzaman’ın hayatında milat

1923 ve 1950 tarihlerine vurgu yapan Güleçyüz, özellikle 1923 yılının Bediüzzaman’ın hayatında bir milat gibi olduğunu belirtti. 1923 öncesinde neşriyat adına İşaratü’l İ’caz, Lemaat, Sünuhat, Mesnevi Nuriye gibi eserlerin öne çıkmasına, 1923-1950 arasında Barla, Kastamonu, Emirdağ Lahikası(1) ve hapishane mektuplarının yanı sıra Risale-i Nur Külliyatındaki pek çok eserin telifinin gerçekleştiğine, 1950 sonrasında ise Emirdağ Lahikası, Nur Aleminin Bir Anahtarı eserlerinin yazılmasına ve Zübeyir Gündüzalp aracılığı ile bazı gazetelerin taranmasına, Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatı ile birlikte talebesi Zübeyir Gündüzalp’in neşriyat hizmetinde önemli konumda olduğuna değinerek Hizmet Rehberi, Beyanat ve Tenvirler adlı eserlerin derlenmesi ve gazete çıkarmaya öncü olmasına değinildi.

Kütahya - Yeni Asya