KYK borçları da katlandı

Yüzde 138’lik üretici enflasyonunun (ÜFE) KYK borçlarına eklenmesiyle, öğrencilerin devletten aldığı öğrenim kredilerinin geri ödemesi 100 bin liraya kadar çıktı. Mezun olma zamanına göre ise oranlar değişti.

Geçen eylül ayında mezun olan bir öğrencinin borcu o zamanın enflasyonuna göre 22 bin TL’den 34 bin TL’ye çıkarken yeni mezun olan ya da olacak öğrencinin borcu 32 bin liradan 100 bin TL’ye yükseldi. Kredi peşin olarak kapatılsa bile ödenmesi istenen tutar 80 bin TL. Birgün’ün haberine göre, ismini vermek istemeyen Ege Üniversitesi’nde doktora öğrencisi enflasyon farkına ve geri ödeme rakamlarına tepki gösterdi. Doktora öğrencisi, “Mevcut borçların güncellemesinin ardından ödeme planına baktığımda 2024 yılında ödemeye başlarsam aylık geri ödememin 5 bin 500 TL’yle başladığını gördüm. Şimdi hemen başlatsam yine benzer bir rakamla karşı karşıya kalacağım. KYK borcum için benden bir asgari ücret istiyorlar” dedi. Aldığı kredinin üç katı kadar borçlanan bir diğer öğrenci ise Zilan Akay. Akay, 5 yıllık eğitim hayatı boyunca 32 bin TL kredi aldığını ve önceki gece 100 bin 488 TL borçlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi