KYK ihbar hattı oluşturulacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgim Kılıç, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İzleme Komisyonu çalışma raporunu paylaştı.

Raporda, KYK’da kalan öğrencilerin uğradığı hak ihalelerinin takip edileceğine yer verilirken yurtlarda yaşanan sorunlara da dikkat çekildi. Ayrıca CHP Gençlik Kolları tarafından ihbar hattı oluşturulacağı duyuruldu. Başkan Yardımcısı Kılıç, partisi tarafından oluşturulan KYK İzleme Komisyonu çalışma raporu çalışmalarını paylaşarak ihlal ve ihmallerle ilgili sorumluların takip edileceği, gereken adımların atılacağı bir süreç başlatacaklarını duyurdu.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti; “Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde kurduğumuz Parti Meclisi üyelerimiz ve milletvekillerimizden oluşan KYK Yurtları İzleme Komisyonu, KYK yurtlarında yaşanan hak ihlalleri, ihmal ve kötü yönetim uygulamalarını bizzat takip edip, inceleyerek çözüm sunacak”

Haber Merkezi