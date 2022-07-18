"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

KYK kredisi düzenlemesine ilişkin alınan yeni kararlar açıklandı

18 Temmuz 2022, Pazartesi 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından öğrenim kredisine ilişkin, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler:

 

"Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık"

Alınan kredilerin geri ödemelerinin mezuniyetten 2 yıl sonra başladığını kaydeden Erdoğan, bu süre içinde mezun öğrencinin sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa e-Devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebildiğini söyledi.

Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesinin belirli bir faiz oranı üzerinden değil Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi farkına göre yapıldığını ve hiçbir zaman bir faiz uygulamasına gidilmediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para."

"Uygulamadan kredi geri ödemesi yapan tüm öğrenciler yararlanacak"

Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerin yararlanacağını duyuran Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır"

Öğrencilerin aldıkları kredilerin geri ödemelerinin mezuniyetten 2 yıl sonra başladığına işaret eden Erdoğan, "Şayet bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa elektronik devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal, yalan bol, utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Yok, hiçbir şey yok. Eğer sıkıyorsa gel kendin bunu ispatla. Kimden faiz almışız, bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır." diye konuştu.

"26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırıyoruz"

Erdoğan, son dönemde enflasyonun arzu etmedikleri düzeylere yükselmesinin, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.

Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız"

Ücretli çalışan öğretmenlere ve usta öğreticilere de müjde veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin, usta öğreticinin ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret de 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Yeni düzenlemenin ücretli çalışan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve Kur'an kursu öğreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük reformları gerçekleştirdikleri alanların başında sağlığın geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Öğrencisinden en üst düzey yöneticisine kadar sağlık çalışanlarının tamamının işini huzur ve güven içinde yapması en önemli önceliğimizdir. Bunlar arasında tıp ve diş hekimliği fakültelerimizin son sınıflarında kurum personeli gibi mesai yaparak, nöbet tutarak çalışan, bilfiil hastalarla ilgilenen öğrencilerimiz de vardır. Hekim adayı öğrencilerimizin hem emeklerinin karşılığını vermek hem motivasyonlarını yükseltmek için kendilerine yapılan ve asgari ücretin üçte biri kadar olan ödeme miktarını artırma kararı aldık. Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Bu düzenlemenin her iki fakültemizin öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum."

Sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddet eyleminin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bunun asla affedilir yanı yoktur. Bu ihanettir. Böyle bir ihaneti biz devlet olarak kabul etmeyeceğimiz gibi yargımızın tüm kurumları da bunların zaten üzerine üzerine gitmektedir. Hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önüne geçmek için caydırıcı tedbirler alınması hususunda Sağlık ve İçişleri bakanlıklarımız gereken koordinasyonu sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    EYT’liler haklarını istiyor

    ABD'de salgın sebepli ölü sayısı 1 milyon 23 bin 810'a yükseldi

    Borrell: Rus ekonomisi kötü etkileniyor

    İsrail, Lübnan sınırında bir İHA düşürdüğünü açıkladı

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndan ilk defa ''aşırı sıcaklık'' uyarısı

    Afganistan'da art arda depremler: 10 kişi yaralandı, bazı evler yıkıldı

    Aydın - Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

    KYK kredisi düzenlemesine ilişkin alınan yeni kararlar açıklandı

    Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi

    Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakibi Sturm Graz oldu

    Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi

    Kepsut'ta soğutma çalışmaları devam ediyor

    Dünya genelinde vaka sayısı 5 haftadır yükselişte

    Bayram tatili süresince 67 kişi trafik kazaları sebebiyle öldü

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu heyecanı başlıyor: Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev

    Zelenskiy, istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldı

    Sri Lanka'da OHAL kararı

    İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-22 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

    Aygün: 2022-YKS'de iptal edilen soru olmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kaymakam Sinanoğlu tutuklandı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İntikam mı alınıyor?
    M. Said ZEKİ

    Camilere bile siyaset girmiş! ‘Emîn’ misin?
    Abdil YILDIRIM

    Hakikî dost, sana Allah’ı hatırlatandır
    Genel

    Kesin arttıracak
    Süleyman KÖSMENE

    İsimler, resimleri temsil eder
    Sebahattin YAŞAR

    Acınacak haller
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce içindeki putları kır!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hangi siyasetten kaçınmalı?
    Şükrü BULUT

    Hayata dair yazmak ne zoor imiş...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.