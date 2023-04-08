LGS’de çocukları zorlamayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi’nde “öğrencileri zorlamayacaklarını” bildirdi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından sıkça bölgede bulunan Bakan Özer geçen günlerde İstanbul’da bulunan depremzede öğretmenlerle iftarda bir araya geldi. Basın mensuplarıyla da sohbet eden Özer LGS ve okulların güçlendirilmesi konusunda açıklamalar yaptı. Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı’nın yazısına göre; Özer, şunları söyledi: “4 Haziran’daki LGS’de bu yıl ikinci dönem konuları yer almayacak. Özellikle bölgedeki çocuklar zor bir dönem geçiriyor. LGS’de onları çok zorlamayacağız” Haber Merkezi

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