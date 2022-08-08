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8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

08 Ağustos 2022, Pazartesi 10:00
Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları 9-17 Ağustos'ta alınacak, süreç 19 Ağustos'ta tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97,6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Özer yazılı açıklamasında 25 Temmuz'da duyurulan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 97'ye yükseldiğini hatırlattı.

İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97,6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yerleştirme ve nakil komisyonları

Merkezi yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini belirtti.

Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

AA

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