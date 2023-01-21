LGS ve YKS’ye hazırlık kursları

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla projeler hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Liselere Giriş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına Hazırlık Kursları” düzenleyecek.

‘Öğrenci dostu’ uygulamaları çerçevesinde Ankara’da her çocuğun aynı şartlarda eğitim alabilmesi için çalışan ve çeşitli projeler hayata geçiren ABB, “Liselere Giriş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına Hazırlık Kursları” düzenleyecek. KURSLAR ÜCRETSİZ Daha önce sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmetleri veren ve deneme sınavı uygulaması başlatan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı şimdi de YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz kurs düzenleyecek. “LGS Hazırlık Kursları” kapsamında 7 ve 8. sınıf öğrencilerine çeşitli derslerde eğitimler verilecek. Ücretsiz verilecek kurslardan faydalanmak isteyenler 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’ne (AYM) giderek başvuruda bulunabilecek. Yine Osmanlı AYM’de gerçekleşecek dersler 6 Şubat’ta başlayacak. Ankara - Recep Gören

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