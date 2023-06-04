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4 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

LGS'ye girecek öğrencilere İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak

04 Haziran 2023, Pazar 02:21
İstanbul'da bugün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere ve görevlilere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma araçlarının, bugün gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrenciler ile görevlilere 07.30 ila 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Öğrencilerin giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli olduklarına dair belgelerini göstererek, İstanbulkart'larını kullanmadan, toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecekleri kaydedildi.

AA

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