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3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Lise tercih başvuruları başladı

03 Temmuz 2023, Pazartesi 12:30
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercih başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün başlatılan tercih başvuruları, 19 Temmuz'a kadar yapılacak.

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

OHAL kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulanacak.

Bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

Tercih robotları öğrencilere destek olacak

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

Sonuçlar, 24 Temmuz'da açıklanacak

Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da 19 Temmuz'a kadar sürecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

AA

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