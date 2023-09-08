Lisede sınıf tekrarı geri geldi

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; liselerde 6’dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. Buna göre; alt sınıf dahil 6’dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf olacak. Yeni yönetmelikte devamsızlık kuralları da değiştirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak. Özürsüz 2 gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu velilere bildirilecek.

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