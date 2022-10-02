Liyakat ve ehliyet hatırlatması

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Liyakatin esas alındığı, tecrübenin ve adaletin öne çıkarıldığı bir sistemin uygulanması sağlanmalıdır” dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 1-7 Ekim “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle yaptığı açıklama yaptı.

2003 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Nuri Ünal açıklamasında, “Teşkilat mensuplarımızın tamamının, Kurum kimlik-aidiyetleri hususundaki hassasiyetlerinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Çalışanlarımızın İslam’a, Kurumumuza ve Milletimize hizmet etme azim ve gayretindeki motivasyonlarını yükseltmek, Kurum idarecilerinin en önemli görevleri arasında olmalıdır. Bunun için liyakatin esas alındığı, bilginin, ehliyetin, tecrübenin ve adaletin öne çıkarıldığı bir sistemin uygulanması sağlanmalıdır” dedi.

KISIR TARTIŞMALARDAN UZAK DURMALI

Kürsülerden anlatılan güzel hasletlerin, önce din görevlileri arasında gösterilmesi ve örnek oluşturmasının elzem olduğunu söyleyen Ünal, “İdarecilerle çalışanlar arasındaki kardeşlik hukuku en üst düzeye çıkarılmalıdır. Birbirinin eksiğini arayan, araştıran veya yayan değil, rehberlik yapan, güzel iş ve işlemlerde yarışan bir anlayışı geliştirerek örnek, öncü ve önder kimliğimizi her alanda yaşatabilmeliyiz. Göreve alımlardan başlayarak, atama, nakil, görevlendirme ve unvan değişiklikleri gibi işlemlerde, iç ve dış her türlü müdahalenin önüne geçilerek, çalışanlarımızın insan onuruna aykırı tutum ve davranışlara asla müsaade edilmemelidir” değerlendirmesinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığının günlük kısır tartışmaların içerisine çekecek söz, davranış, yazı ve paylaşımlardan, öncelikle de Teşkilat mensuplarının uzak durması gerektiğinin altını çizen Ünal, “Az da olsa bazı çevrelerce bilerek veya bilmeyerek yapılan, Diyanet ve din görevlilerimizi incitici ve haksız ithamları kınıyor ve asla kabul etmiyoruz” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

