YKS’DE BARAJIN DÜŞÜRÜLMESİNE EĞİTİMCİLER “LİYAKATSİZLİĞİ ARTTIRACAK” DİYE TEPKİ GÖSTERİRKEN, SİYASETÇİLER DE “SEÇİM YATIRIMI” DİYE TEPKİ GÖSTERDİ.

EĞİTİMDE NİTELİĞİ ETKİLER

PROF. Dr. Rıfat Okçabol, “Barajın düşürülmek istenmesi eğitim sisteminin geldiği kötü halin kanıtı” dedi. Prof. Dr. Tahsin Yeşildere de, “Tüm bu süreçler üniversitelerin niteliğini etkiliyor. Esas nitelikli eğitimin önündeki engeller kaldırılmalı” diye konuştu.

SİYASî YATIRIM

BARAJIN düşürülmesi kararının, seçim yaklaşırken gençleri kazanmaya yönelik bir siyasî yatırım olarak değerlendiren muhalefet temsilcileri de “Eğitim kalitesini arttıracaklarına barajı düşürüyorlar. Önce üniversite öncesi eğitimin kalitesi arttırsınlar” çağrısı yaptı.

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Liyakatsizliğe yatırım

Akademisyenler YKS’de barajın düşürülmesini iktidarın siyasÎ saiklerle liyakatsizliğe yatırım olarak değerlendirdi.

ÖSYM tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılan adayların yüzde 32’sinin barajı geçemediği için tercih hakkı kazanamamasının ardından baraj puanı düşürüldü. Neredeyse iki yıldır okul ve eğitim yüzü görmeyen milyonlarca genci son yılların en zor sınavına mecbur bırakanlar, tercihler devam ederken baraj hamlesiyle gönül almaya çalışıyor. Akademisyenler, “Tercihler hâlihazırda devam ederken bu çalışmanın başlatılması öğrencileri nasıl etkiler?” ve “Barajın düşürülmesi eğitim sisteminin durumu açısından ne anlama geliyor?” sorularını BirGün’den Dilan Esen’e değerlendirdi.

Politik ve halkı oyalayıcı

Boğaziçi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Okçabol’a göre söz konusu çalışma politik bir çıkış anlamını taşıyor. O

kçabol, “Baraj düşürüldüğünde üniversiteye başvuranların sayısı artacak. Üniversite sınavları kaldırılmalı ama 3 milyon kişinin üniversite sınavına girdiği 800 bin kişinin alındığı bir dönemde sınavlar nasıl kaldırılsın? Toplumu oyalamak için yapıyorlar. Baraj olmamalı, sınavlar kaldırılmalı, ama bunun için de liseden mezun olanların hepsinin üniversiteye girecek nitelikte olması gerekir” diyor. Okçabol’a göre pek çok üniversite liseden farklı değil ve bu nedenle söz konusu söylemler politik ve halkı oyalayıcı. YÖK’ün açtığı kontenjanların dolmadığını ifade eden Okçabol, şöyle konuşuyor: “Barajı düşüreceğine kontenjanları artırsa insan girer. Baraj puanı düşerse vakıf üniversitelerine başvuracakların sayısı artabilir. Vakıflardaki kontenjanlar artabilir.”

Hak ve adaleti etkiliyor

Barajın düşürülmesini vakıf üniversitelerinin istemiş olabileceğini vurgulayan Yeşildere, şunları söylüyor: Eğitimin ticarileşmesi ve paralı eğitim üniversiteleri bozdu. Bunun çok büyük bir hata olduğunu söyleyebiliriz. Bunun daha önce tartışılarak öğrenci ve üniversitelerin lehine yapılması gerekir.” “Parası olacak öğrenciler için olumlu olacaktır, ama parası olmayanlar için yine bir şey fark etmeyecek” diyen Yeşildere, “YÖK’ün siyaseten yapacağı bir şovdur. (…) Dolayısıyla kararlar siyasî olarak alınmaktadır. Daha çok vakıf üniversiteleri dolsun diye aldıkları siyasî bir karar. Öğrencilerin üniversiteye girişindeki hak ve adaleti etkiliyor. Zengin ve yoksul öğrenci arasındaki eşitsizliği ortaya koyuyor. Nitelikli öğrencinin üniversiteye girmesini de etkiliyor” diyerek sonlandırıyor” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİN KALİTESİ ÇOK DÜŞÜK

“Tercihler konusunda büyük bir dengesizlik var ve öğrenciler istedikleri üniversitelere girmekte zorlanıyor. Bu konu açık, şeffaf ve öğrenci lehine düzenlenmeli” diyen Eski Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Vakıflar gerekli sayıdaki öğrenciyi alamayınca kaynak yetersizliği oluyor. Akademisyenlerin hak ve hukuksuz uygulamalar olabiliyor. Son yıllarda haksız, hukuksuz ve adaletsiz şekilde birçok akademisyeni işten çıkardılar. YÖK buna sessiz kalıyor. Devlet ve vakıf üniversiteleri arasında adaletsizlikler olmaması gerekir, tercihler konusunda. YÖK buna ilişkin bir adım atmadığı gibi vakıf üniversiteleri kollayıcı şekilde davranışlar gösteriyor. 8 milyon öğrenci var üniversitelerde, iktidar bununla övünüyor ama eğitim kalitesi çok düşük.”