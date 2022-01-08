MEB’den görme engeli olanlara kitap

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB), görme yetersizliği olanlar için “İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında” kitabı hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kitap, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce okul öncesi ve ilkokul seviyesinde, görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki bütün öğrenciler için Braille alfabesiyle basıldı. İlk yardımın önemi ve ilk yardım müdahalelerinin hikâyeler eşliğinde anlatıldığı kitap, çocuklar, öğretmenler, veliler ve kurumlar için kaynak eser niteliği taşıyor. Kitap, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde, görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki bütün öğrencilere ulaştırılacak. AA

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