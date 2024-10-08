MEB’e okullarda temizlik çağrısı

VELİ-DER: “Okulların hijyen sorunundan kaynaklı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamadan, MEB’in derhal önlem almasını talep ediyoruz.”

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı Ömer Yılmaz, okullardaki hijyen sorununun devam ettiğini belirterek, “Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin, dolayısıyla tüm halkın sağlığı tehlikeye girmeden, okulların hijyen sorunundan kaynaklı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamadan, MEB’in derhal önlem almasını talep ediyoruz” dedi.

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, yaptığı açıklamada okullardaki hijyen sorunun devam ettiğini belirterek, belediyelerin sorunun çözümü için faaliyete geçtiğini ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın buna izin vermediğini ifade etti. Yılmaz, şöyle konuştu: “Bizler Öğrenci Veli Derneği olarak MEB’i göreve davet ediyoruz. MEB çocuklarımızın laik, bilimsel ve kamusal eğitiminden nasıl sorumluysa; onların sağlıklı, temiz bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktan da sorumludur. Bunun için tüm okullara yeteri kadar kadrolu, güvenceli temizlik elemanı alınmasını talep ediyoruz. Temizlik elemanlarının okullarda istihdamı tamamlana kadar kamusal hizmet veren belediyelerin okullardaki hijyen sorununun giderilmesi için destek olmasına izin verilmelidir. Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin, dolayısıyla tüm halkın sağlığı tehlikeye girmeden, okulların hijyen sorunundan kaynaklı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamadan, MEB’in derhal önlem almasını talep ediyoruz.”