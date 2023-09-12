MEB: Mülakata devam

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana’da Habertürk canlı yayınında yeni eğitim öğretim yılını değerlendirdi ve soruları cevapladı.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi, “Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız” sözlerinin üzerine, atama bekleyen öğretmenler gündeme gelmişti. Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili soru üzerine Tekin, “mülakata devam edileceğini” duyurdu. Öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini söyleyen Tekin, şunları kaydetti: “Şuan üzerinde çalışıyoruz ama şöyle bir projeksiyonumuz var. Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jurinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak. Bu mülakatta kendisine sorulan konuyla ilgili konuşması ve anlatması istenecek. Ayrıca bu 45 dakikalık süre içeriğinde öğretmen adayı yazılı bir beyan da verecek. Tüm bu süreç kamera ile kayıt altına alınacak. Bu sayede hem torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi